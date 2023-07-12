جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

تتواصل الإثارة في مباريات اليوم، ويلتقي في الدوري المصري الاتحاد السكندري مع نظيره المقاولون العرب في الجولة 33، ويصطدم الحسين إربد بخصمه الرمثا في الأسبوع العاشر من منافسات درع الاتحاد الأردني، ويشهد اليوم أيضًا عودة الحماس في الملاعب الإنجليزية بلقاء ودي وتحضيري يجمع مانشستر يونايتد مع ليدز يونايتد.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري المصري الممتاز – الجولة 33

الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

درع الاتحاد الأردني - الجولة 10

مغير السرحان ضد الأهلي – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

الحسين إربد ضد الرمثا – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

كأس الكونكاكاف الذهبية – نصف النهائي

الولايات المتحدة الأمريكية ضد بنما – الموعد: 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD

الدوري الأمريكي

نيوإنغلاند ضد أتلانتا يونايتد – الموعد: 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية

نيويورك ريد بولز ضد سينسيناتي – الموعد: 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية

وديات أندية

فاينورد ضد كلوب بروج – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية

مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية