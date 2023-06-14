جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواجهات واللقاءات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تستمر المنافسة في مباريات اليوم، حيث يلتقي منتخب مصر ضد غينيا في الجولة الخامسة والحاسمة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، كما يلتقي منتخب الإمارات أمام الأردن في بطولة غرب آسيا تحت 23 المقامة في العراق للمنتخبات الأولمبية، بالإضافة إلى لقاء قوي يجمع منتخب هولندا أمام كرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

دوري الأمم الأوروبية – نصف النهائي

هولندا ضد كرواتيا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

تصفيات أمم أفريقيا – الجولة الخامسة مرحلة المجموعات

جنوب السودان ضد غامبيا – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD

غينيا ضد مصر – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 4

بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة – دور المجموعات الجولة الثانية

الإمارات ضد الأردن – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1

إيران ضد سوريا – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 2

اليمن ضد عمان – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1

وديات منتخبات

إندونيسيا ضد فلسطين – الموعد: 3:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 2 HD