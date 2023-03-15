جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات الليلة في مختلف البطولات والمنافسات والقنوات الناقلة لها.

تتواصل ليالي الأبطال في مباريات اليوم، وذلك حينما يلتقي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا نادي ريال مدريد ضد ليفربول على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، إلى جانب مباراة أخرى قوية تجمع بين نابولي المتألق ونظيره الألماني آينتراخت فرانكفورت في نفس الدور من البطولة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 والقنوات الناقلة

نابولي ضد آينتراخت فرانكفورت – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

ريال مدريد ضد ليفربول – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإنجليزي – الجولة 7 + 8 المؤجلتان

ساوثهامبتون ضد برينتفورد – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports Xtra 1

برايتون ضد كريستال بالاس – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

البطولة العربية للأندية – الدور التمهيدي 2

نواذيبو ضد شباب الأردن – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 1 HD

الكويت ضد شبيبة الساورة – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 2 HD

الجيش الملكي ضد الاتحاد – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 3 HD

كأس آسيا للشباب – نصف النهائي

العراق ضد اليابان – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Alkass 9 HD

أوزبكستان ضد كوريا الجنوبية – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Alkass 9 HD