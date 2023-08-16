تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات في الموسم الجديد من الدوريات العالمية والعربية والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

كأس السوبر الأوروبي

مانشستر سيتي ضد إشبيلية – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

دوري يلو السعودي – الجولة 1

هجر ضد أحد – الموعد: 6:55 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2

الباطن ضد العين – الموعد: 7:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

البكيرية ضد الصفا – الموعد: 7:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3

العربي ضد جدة – الموعد: 8:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 4

كأس العالم للسيدات – نصف النهائي

أستراليا ضد إنجلترا – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

الدوري القطري – الجولة 1

الوكرة ضد معيذر – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD

العربي ضد الشمال – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD