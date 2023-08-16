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جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 16 آب / أغسطس 2023 - 07:06
جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات في الموسم الجديد من الدوريات العالمية والعربية والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

  • كأس السوبر الأوروبي

مانشستر سيتي ضد إشبيلية – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

  • دوري يلو السعودي – الجولة 1

هجر ضد أحد – الموعد: 6:55 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2
الباطن ضد العين – الموعد: 7:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1
البكيرية ضد الصفا – الموعد: 7:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3
العربي ضد جدة – الموعد: 8:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 4

  • كأس العالم للسيدات – نصف النهائي

أستراليا ضد إنجلترا – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

  • الدوري القطري – الجولة 1

الوكرة ضد معيذر – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة:  الكاس 1 HD
العربي ضد الشمال – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة:  الكاس 1 HD

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