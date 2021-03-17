جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 مارس والقنوات الناقلة

فيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وأهم البطولات الأخرى من حول العالم، إضافة للقنوات الناقلة.

في دوري الأبطال، يحل لاتسيو ضيفاً على بايرن ميونيخ في مباراة شبه محسومة، فيما يلتقي أتلتيكو مدريد مع تشيلسي في لقاء متوازن وصعب للطرفين.

في إسبانيا، يستضيف إشبيلية غريمه إلتشي وعينه على تأكيد تأمين المركز الرابع المؤهل للتشامبيونز ليغ الموسم القادم.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 مارس (17-3-2021):

دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - أتلتيكو مدريد 23:00 السعودية beIN Sports Premium 1 بايرن ميونيخ - لاتسيو 23:00 السعودية beIN Sports Premium 2

لقاء مؤجل من المرحلة الثانية من الدوري الإسباني المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - إلتشي 21:00 السعودية beIN Sports HD 1