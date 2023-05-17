جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تستمر إثارة ليالي الأبطال في مباريات اليوم، وذلك تحديدًا عندما يلتقي السيتي والريال هذا المساء على ملعب الاتحاد، في مرحلة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، أما على الصعيد العربي تستمر المنافسة في دوري يلو السعودي في الأسبوع 32 من الموسم.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – إياب نصف النهائي

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

دوري يلو السعودي – الجولة 32

العربي ضد العين – الموعد: 7:25 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3

الحزم ضد الساحل – الموعد: 7:25 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

الشعلة ضد الأهلي – الموعد: 8:20 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2

الدوري المصري الممتاز – الجولة 28

البنك الأهلي ضد الإسماعيلي – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

تشامبيونشيب البطولة الإنجليزية – تصفيات التأهل نصف النهائي

ميدلزبره ضد كوفنتري سيتي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium