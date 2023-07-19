جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

تستمر المنافسة في مباريات اليوم، وذلك من خلال بعض المباريات الودية والتحضيرية بين الأندية، أبرزها لقاء ليفربول أمام كارلسروه الألماني، ولقاء مانشستر يونايتد أمام ليون الفرنسي، كما يلعب الأهلي اليوم مباراته المؤجلة في الدوري المصري أمام حرس الحدود ليتبقى لديه مبارتين واحدة أمام بيراميدز والثانية أمام المصري البورسعيدي.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري المصري – الجولة 33 المؤجلة

الأهلي ضد حرس الحدود – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

وديات أندية

مانشستر يونايتد ضد ليون – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: MUTV

روت فايس أوبرهاوزن ضد بوروسيا دورتموند – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

كارلسروه ضد ليفربول – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: LFC TV

دينامو كييف ضد الهلال – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

ريال بيتيس ضد موناكو – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---