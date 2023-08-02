جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

البطولة العربية للأندية – دور المجموعات

السد ضد الأهلي طرابلس – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 2

الهلال ضد الوداد الرياضي – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

الترجي ضد الصفاقسي – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 3

الشرطة ضد الاتحاد – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 5

كأس الدوريات – الدور الـ32

إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي – الموعد: 3:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Apple TV

كأس العالم للسيدات – دور المجموعات

بنما ضد فرنسا – الموعد: 01:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

جامايكا ضد البرازيل – الموعد: 01:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

وديات أندية

ليفربول ضد بايرن ميونخ – الموعد: 2:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD

آرسنال ضد موناكو – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

فارنزي ضد روما – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

مارسيليا ضد باير ليفركوزن – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

يوفنتوس ضد ريال مدريد – الموعد: 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD