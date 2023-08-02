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جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 02 آب / أغسطس 2023 - 06:51
جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

  • البطولة العربية للأندية – دور المجموعات

السد ضد الأهلي طرابلس – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 2
الهلال ضد الوداد الرياضي – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1
الترجي ضد الصفاقسي – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 3
الشرطة ضد الاتحاد – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 5

  • كأس الدوريات – الدور الـ32

إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي – الموعد: 3:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Apple TV

  • كأس العالم للسيدات – دور المجموعات

بنما ضد فرنسا – الموعد: 01:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---
جامايكا ضد البرازيل – الموعد: 01:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

  • وديات أندية

ليفربول ضد بايرن ميونخ – الموعد: 2:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD
آرسنال ضد موناكو – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---
فارنزي ضد روما – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: --- 
مارسيليا ضد باير ليفركوزن – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---
يوفنتوس ضد ريال مدريد – الموعد: 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD

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