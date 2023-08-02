جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة
البطولة العربية للأندية – دور المجموعات
السد ضد الأهلي طرابلس – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 2
الهلال ضد الوداد الرياضي – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1
الترجي ضد الصفاقسي – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 3
الشرطة ضد الاتحاد – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 5
كأس الدوريات – الدور الـ32
إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي – الموعد: 3:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Apple TV
كأس العالم للسيدات – دور المجموعات
بنما ضد فرنسا – الموعد: 01:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---
جامايكا ضد البرازيل – الموعد: 01:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---
وديات أندية
ليفربول ضد بايرن ميونخ – الموعد: 2:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD
آرسنال ضد موناكو – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---
فارنزي ضد روما – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---
مارسيليا ضد باير ليفركوزن – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---
يوفنتوس ضد ريال مدريد – الموعد: 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD