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جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 23 آب / أغسطس 2023 - 07:08
جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات في الدوريات العالمية والعربية والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

  • دوري أبطال أوروبا – الملحق

مولده ضد غلطة سراي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
سبورتينغ براغا ضد باناثينايكوس – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

  • دوري المؤتمر الأوروبي – الملحق

سبارتاك ترنافا ضد دنيبرو – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---
هيبرنيان ضد أستون فيلا – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

  • الدوري التونسي الرابطة المحترفة الأولى – الجولة 1

الأولمبي الباجي ضد النجم الساحلي – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

  • كأس الأردن – الدور التمهيدي

كفرسوم ضد الطيبة – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية 
بلعما ضد دوقرة – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

  • كأس لامار هانت – نصف النهائي

سينسيناتي ضد إنتر ميامي – الموعد: 2:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1

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