جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات في الدوريات العالمية والعربية والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – الملحق

مولده ضد غلطة سراي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

سبورتينغ براغا ضد باناثينايكوس – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

دوري المؤتمر الأوروبي – الملحق

سبارتاك ترنافا ضد دنيبرو – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

هيبرنيان ضد أستون فيلا – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

الدوري التونسي الرابطة المحترفة الأولى – الجولة 1

الأولمبي الباجي ضد النجم الساحلي – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

كأس الأردن – الدور التمهيدي

كفرسوم ضد الطيبة – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

بلعما ضد دوقرة – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

كأس لامار هانت – نصف النهائي

سينسيناتي ضد إنتر ميامي – الموعد: 2:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1