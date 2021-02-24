جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 فبراير والقنوات الناقلة

تالياً استعراض لأبرز مباريات اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوري الإسباني، والقنوات التي ستبث هذه المواجهات.

يحل ريال مدريد الإسباني ضيفاً ثقيلاً على أتالانتا الإيطالي في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال.

ويعاني الملكي من كثرة الإصابات ويغيب عنه أبرز لاعبوه وعلى رأسهم كريم بنزيمة وإيدين هازارد.

وفي لقاء آخر ضمن نفس الدور، يخوض بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مواجهة صعبة للغاية أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي المتألق.

ويتطلع السيتيزنز بقيادة المدرب جوسيب غوارديولا لنقل التألق المحلي إلى المواجهات القارية بعد الابتعاد في صدارة الدوري الإنجليزي.

في الدوري الأوروبي، يبدو توتنهام الإنجليزي على موعد مع بلوغ دور الـ 16 حينما يلاقي ضيفه فولفسبيرغر النمساوي في لندن بعدما انتهى لقاء ذهاب دور الـ 32 بينهما بفوز سبيرز 4-1.

وفي الدوري الإسباني، يستضيف برشلونة غريمه إلتشي على ملعب كامب ناو في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى.

وستكون الفرصة مواتية أمام البارسا لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادل مخيب مع قاديش مطلع الأسبوع سبقه خسارة مؤلمة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

تفاصيل ومواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021:

دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة مونشنغلادباخ - مانشستر سيتي 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 أتالانتا - ريال مدريد 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

دور الـ 32 من الدوري الأوروبي المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام - فولفسبيرغر 20:00 السعودية beIN Sports HD 1