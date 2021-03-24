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جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 مارس والقنوات الناقلة

منشور 24 آذار / مارس 2021 - 07:43
البرتغال تلاقي آذربيجان
البرتغال تلاقي آذربيجان

فيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وتصفيات كأس أمم إفريقيا وغيرها من المباريات الودية، إضافة للقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 مارس (24-3-2021):

الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
أوغندا - بوركينا فاسو 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN Sports 3
إثيوبيا - مدغشقر 15:00 مصر، 14:00 المغرب -
رواندا - موزمبيق 15:00 مصر، 14:00 المغرب -
جنوب السودان - مالاوي 15:00 مصر، 14:00 المغرب -
غينيا - مالي 18:00 مصر، 14:00 المغرب beIN Sports FR 1
ساوتومي - السودان 21:00 مصر، 14:00 المغرب beIN Sports 4
المرحلة الـ 14 من الدوري التونسي
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
النجم الساحلي - البنزرتي 14:00 تونس قناة الوطنية التونسية
الاتحاد المنستيري - الصفاقسي 14:00 تونس قناة الوطنية التونسية
المرحلة الـ 12 من الدوري الجزائري
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
أولمبي الشلف - شباب بلوزداد 15:00 الجزائر Canal Algerie
الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
تركيا - هولندا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 1 Premium
البرتغال - آذربيجان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 Premium
صربيا - آيرلندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3
فنلندا - البوسنة والهرسك 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 7
فرنسا - أوكرانيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 Premium
بلجيكا - ويلز 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 Premium
جبل طارق - النرويج 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1
لاتفيا - الجبل الأسود 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2
قبرص - سلوفاكيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports Connect
مالطا - روسيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 English
سلوفينيا - كرواتيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 English
إستونيا - التشيك 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 4
مباريات ودية
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
الأردن - لبنان 16:00 الأردن ولبنان، 17:00 السعودية أبو ظبي الرياضية 1
قطر - لوكسمبورغ 20:00 قطر، 19:00 مصر beIN Sports HD
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