جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواجهات واللقاءات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تتواصل المنافسة في مباريات اليوم، حيث تلعب مباراة مؤجلة من الأسبوع 32 في الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وبرايتون، وتستكمل مباريات الجولة 36 في الدوري الإسباني من خلال عدة لقاءات، أبرزها لقاء ريال مدريد ورايو فايكانو، ولقاء إسبانيول وأتلتيكو مدريد.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 32 المؤجلة

برايتون ضد مانشستر سيتي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 36

ريال مدريد ضد رايو فايكانو – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

البطولة العربية للأندية – الدور الثاني

الوحدة ضد الجيش الملكي – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD

الدوري المصري – الجولة 29

فيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

بيراميدز ضد حرس الحدود – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

كأس إيطاليا – النهائي

فيورنتينا ضد إنتر ميلان – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

كأس العالم للشباب تحت 20 سنة – مرحلة المجموعات

السنغال ضد الكيان الصهيوني – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD English

إيطاليا ضد نيجيريا – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

اليابان ضد كولومبيا – الموعد: 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

البرازيل ضد الدومينيكان – الموعد: 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium