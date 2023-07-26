جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري المصري – الجولة 30

المصري البورسعيدي ضد الأهلي – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

كأس العالم للسيدات – دور المجموعات

إسبانيا ضد زامبيا – الموعد: 10:30 ص بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

كندا ضد إيرلندا – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

وديات أندية

برينتفورد ضد برايتون – الموعد: 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

فولهام ضد أستون فيلا – الموعد: 2:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد – الموعد: 10:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Al fajer tv

بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي – الموعد: 1:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

توتنهام ضد ليون سيتي سيلورز – الموعد: 2:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 2

روما ضد سبورتينغ براغا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---