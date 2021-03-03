جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 مارس والقنوات الناقلة

نستعرض فيما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 في الدوريات الإنجليزي والإيطالي والفرنسي وكأس ملك إسبانيا، والقنوات الناقلة لهذه المواجهات.

في كأس الملك، يتطلع برشلونة لقلب خسارته ذهاباً في نصف النهائي أمام إشبيلية بهدفين دون رد، والتأهل للنهائي لإنقاذ موسمه، فيما سيكون الفريق الأندلسي مطالباً بالحفاظ على تقدمه رغم الخسارة التي تلقاها مطلع الأسبوع من البارسا تحديداً في الدوري الإسباني وبهدفين نظيفين أيضاً.

في البريميير ليغ، يحل ليستر سيتي ثالث الترتيب ضيفاً ثقيلاً على بيرنلي الخامس عشر، فيما يستضيف كريستال بالاس الثالث عشر غريمه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

وفي الدوري الإيطالي، يلتقي فيورنتينا مع ضيفه روما، ويحل كروتوني متذيل الترتيب ضيفاً على أتالانتا، فيما يخوض ميلان ثاني الترتيب لقاءً مهماً أمام أودينيزي.

وفي فرنسا، يلتقي بوردو مع باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني، وتبرز مواجهة ليل المتصدر مع ضيفه أولمبيك مرسيليا، فيما يواجه ليون الثالث غريمه رين.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 والقنوات الناقلة:

المرحلة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي - ليستر سيتي 21:00 السعودية beIN Sports Premium 1 شيفيلد يونايتد - أستون فيلا 21:00 السعودية beIN Sports Premium 2 كريستال بالاس - مانشستر يونايتد 23:15 السعودية beIN Sports Premium 1

المرحلة الـ 25 من الدوري الإيطالي المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - نابولي 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 جنوى - سامبدوريا 22:45 السعودية beIN SPORTS Xtra 1 فيورنتينا - روما 22:45 السعودية beIN Sports HD 1 أتالانتا - كروتوني 22:45 السعودية beIN Sports HD 7 ميلان - أودينيزي 22:45 السعودية beIN Sports HD 3 كالياري - بولونيا 22:45 السعودية Max Sport 4 HD