جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف المنافسات والبطولات والقنوات الناقلة لها.

يشتعل الحماس في مباريات اليوم، حيث تلعب مباريات مؤجلة من مارس الماضي في الدوري الإنجليزي يلتقي خلالها ليفربول أمام فولهام ومانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، كما تستمر المنافسة في الدوري الإسباني ضمن الجولة 33 ويلتقي فيها أتلتيكو مدريد مع قادش، وفالنسيا أمام فياريال.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 28 المؤجلة

ليفربول ضد فولهام – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium

مانشستر سيتي ضد وست هام – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

الدوري الإسباني – الجولة 33

فالنسيا ضد فياريال – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

أتلتيكو مدريد ضد قادش – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

الدوري الإيطالي – الجولة 33

يوفنتوس ضد ليتشي – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 Premium

فيرونا ضد إنتر ميلان – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 Premium

مونزا ضد روما – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Starzplay

ميلان ضد كريمونيسي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 2 Premium

دوري يلو السعودي – الجولة 30

الشعلة ضد العين – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3

العربي ضد الجبلين – الموعد: 7:10 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2

هجر ضد الأهلي – الموعد: 8:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 25

التعاون ضد الاتحاد – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Sports HD 1

الوحدة ضد ضمك – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 1

الشباب ضد الفتح – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Sports HD 1