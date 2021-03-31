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جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 مارس والقنوات الناقلة

منشور 31 آذار / مارس 2021 - 07:00
فرنسا تتطلع للتغلب على البوسنة
فرنسا تتطلع للتغلب على البوسنة

نستعرض فيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، إضافة للقنوات الناقلة.

في المجموعة التاسعة، يستضيف منتخب إنجلترا نظيره البولندي في قمة مرتقبة.

وتشهد المجموعة الرابعة لقاء قوياً بين منتخب البوسنة والهرسك وضيفه الفرنسي بطل العالم.

ولحساب المجموعة الثانية، يحل منتخب كوسوفو ضيفاً على منتخب إسبانيا.

وضمن المجموعة الثالثة، يخوض منتخب إيطاليا تحدياً مهماً أمام مستضيفه الليتواني.

ويخوض منتخب ألمانيا مباراة سهلة على الورق أمام نظيره المقدوني الشمالي لحساب المجموعة العاشرة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31 مارس (31-3-2021):

الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
آرمينيا - رومانيا 19:00 السعودية beIN Sports Connect
البوسنة والهرسك - فرنسا 21:45 السعودية beIN Sports Connect
إسبانيا - كوسوفو 21:45 السعودية beIN Sports 3 Premium
ألمانيا - مقدونيا الشمالية 21:45 السعودية beIN Sports 2 Premium
إنجلترا - بولندا 21:45 السعودية beIN Sports 1 Premium
ليتوانيا - إيطاليا 21:45 السعودية beIN Sports Xtra 1
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