جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 مارس والقنوات الناقلة

نستعرض فيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، إضافة للقنوات الناقلة.

في المجموعة التاسعة، يستضيف منتخب إنجلترا نظيره البولندي في قمة مرتقبة.

وتشهد المجموعة الرابعة لقاء قوياً بين منتخب البوسنة والهرسك وضيفه الفرنسي بطل العالم.

ولحساب المجموعة الثانية، يحل منتخب كوسوفو ضيفاً على منتخب إسبانيا.

وضمن المجموعة الثالثة، يخوض منتخب إيطاليا تحدياً مهماً أمام مستضيفه الليتواني.

ويخوض منتخب ألمانيا مباراة سهلة على الورق أمام نظيره المقدوني الشمالي لحساب المجموعة العاشرة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31 مارس (31-3-2021):