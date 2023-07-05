جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

تستمر المنافسة مباريات اليوم، حيث يلتقي منتخب إسبانيا ضد أوكرانيا في نصف نهائي بطولة أوروبا تحت 21 سنة، ويلعب في نفس الدور منتخب إنجلترا أمام الكيان الصهيوني، وتتواصل المنافسة في الدوري المصري الممتاز عندما يلتقي هذا المساء الأهلي أمام نظيره الإسماعيلي في الجولة 18 المؤجلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري المصري الممتاز – الجولة 18 المؤجلة

الأهلي ضد الإسماعيلي – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

بطولة أوروبا تحت 21 سنة – نصف النهائي

الكيان الصهيوني ضد إنجلترا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports EN2

إسبانيا ضد أوكرانيا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

درع الاتحاد الأردني – الجولة 9

الرمثا ضد السلط – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Jordan Sport HD

الفيصلي ضد الأهلي – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Jordan Sport HD

وديات أندية

غلطة سراي ضد هال سيتي – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---