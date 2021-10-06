يشهد جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 بعض المواجهات المرتقبة أبرزها قمة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
فيما يلي جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة (المباريات بتوقيت مكة المكرمة):
- دوري الأمم الأوروبية
9:45م منتخب إيطاليا x منتخب إسبانيا beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.
- التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022
7:00م منتخب السودان x منتخب غينيا
10:00م منتخب المغرب x منتخب غينيا بيساو Al Aoula Inter HD بتعليق عبد الحق الشراط، Arryadia SD/HD بتعليق عبد الصمد ولد شهيبة.
- مباريات دولية ودية
6:00م منتخب البحرين x منتخب كوراساو
6:00م منتخب الأردن x منتخب ماليزيا
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