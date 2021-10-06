يشهد جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 بعض المواجهات المرتقبة أبرزها قمة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

فيما يلي جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة (المباريات بتوقيت مكة المكرمة):

دوري الأمم الأوروبية

9:45م منتخب إيطاليا x منتخب إسبانيا beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

7:00م منتخب السودان x منتخب غينيا

10:00م منتخب المغرب x منتخب غينيا بيساو Al Aoula Inter HD بتعليق عبد الحق الشراط، Arryadia SD/HD بتعليق عبد الصمد ولد شهيبة.

مباريات دولية ودية

6:00م منتخب البحرين x منتخب كوراساو

6:00م منتخب الأردن x منتخب ماليزيا