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جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 07:40
قمة مرتقبة بين منتخب إيطاليا وإسبانيا
قمة مرتقبة بين منتخب إيطاليا وإسبانيا

يشهد جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 بعض المواجهات المرتقبة أبرزها قمة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

فيما يلي جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة (المباريات بتوقيت مكة المكرمة):

  • دوري الأمم الأوروبية

9:45م منتخب إيطاليا x منتخب إسبانيا beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

  • التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

7:00م منتخب السودان x منتخب غينيا

10:00م منتخب المغرب x منتخب غينيا بيساو Al Aoula Inter HD بتعليق عبد الحق الشراط، Arryadia SD/HD بتعليق عبد الصمد ولد شهيبة.

  • مباريات دولية ودية

6:00م منتخب البحرين x منتخب كوراساو

6:00م منتخب الأردن x منتخب ماليزيا

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