جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواجهات واللقاءات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تشتعل المنافسة في مباريات اليوم، خاصة في اللقاء المرتقب بين نادي فيورنتينا الإيطالي ونظيره نادي وست هام يونايتد الإنجليزي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 على أرضية ملعب "إيدن أرينا" في العاصمة التشيكية براغ، كما تستمر منافسات الدوري المصري ويلتقي خلالها غزل المحلة مع المصري البورسعيدي، وسموحة أمام سيراميكا كليوباترا.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

دوري المؤتمر الأوروبي - النهائي

فيورنتينا ضد وست هام يونايتد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري الممتاز – الجولة 31

غزل المحلة ضد المصري البورسعيدي – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

سموحة ضد سيراميكا كليوباترا – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت