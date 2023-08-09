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جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 09 آب / أغسطس 2023 - 06:53
جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

  • البطولة العربية للأندية – نصف النهائي

الشرطة ضد النصر – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 1 HD
الهلال ضد الشباب – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

  • كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

ليدز يونايتد ضد شروزبري تاون – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---
بيرتن ألبيون ضد ليستر سيتي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

  • كأس السوبر البرتغالي

بنفيكا ضد بورتو – الموعد: 10:45 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

  • وديات أندية

ميلان ضد ترينتو كالتشيو – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية
ريد بول سالزبورغ ضد إنتر ميلانو – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الشارقة الرياضية

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