جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

البطولة العربية للأندية – نصف النهائي

الشرطة ضد النصر – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 1 HD

الهلال ضد الشباب – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

ليدز يونايتد ضد شروزبري تاون – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

بيرتن ألبيون ضد ليستر سيتي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

كأس السوبر البرتغالي

بنفيكا ضد بورتو – الموعد: 10:45 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

وديات أندية

ميلان ضد ترينتو كالتشيو – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية

ريد بول سالزبورغ ضد إنتر ميلانو – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الشارقة الرياضية