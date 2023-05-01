جدول مباريات اليوم الإثنين 1 مايو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف المنافسات والبطولات والقنوات الناقلة لها.

تستمر المنافسة في مباريات اليوم، حيث تستكمل الجولات في مختلف الدوريات ويلتقي خلالها ليستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، فيما يلعب إشبيلية أمام جيرونا في الدوري الإسباني، إلى جانب عدة لقاءات في دوري يلو السعودي أبرزها الحزم ضد الفيصلي وجدة ضد العروبة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 1 مايو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 34

ليستر سيتي ضد إيفرتون – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

الدوري الإسباني – الجولة 32

مايوركا ضد أتلتيك بيلباو – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

إشبيلية ضد جيرونا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

دوري يلو السعودي – الجولة 30

نجران ضد القيصومة – الموعد: 7:05 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

الحزم ضد الفيصلي – الموعد: 7:20 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3

جدة ضد العروبة – الموعد: 8:55 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2