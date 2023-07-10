جدول مباريات اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

تستمر المنافسة في مباريات اليوم، حيث يلتقي في بطولة أوروبا تحت 19 سنة في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات اليونان ضد آيسلندا، كما يواجه إسبانيا نظيره منتخب النرويج، وتتواصل المنافسة في الدوري المصري الممتاز من خلال عدة لقاءات في الجولة 33 أبرزها لقاء سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز.

جدول مباريات اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري المصري الممتاز – الجولة 33

سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

طلائع الجيش ضد أسوان – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

الداخلية ضد الإسماعيلي – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

غزل المحلة ضد البنك الأهلي – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

درع الاتحاد الأردني – الجولة 10

معان ضد سحاب – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

الفيصلي ضد شباب الأردن – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

بطولة أوروبا تحت 19 سنة – دور المجموعات

اليونان ضد آيسلندا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

إسبانيا ضد النرويج – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium

وديات أندية

غلطة سراي ضد فاردا – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---