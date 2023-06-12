جدول مباريات اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواجهات واللقاءات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تهدأ وتيرة المنافسة في مباريات اليوم، حيث تلعب عدة لقاءات في مسابقات مختلفة أبرزها لقاء الفيصلي وسحاب في درع الاتحاد الأردني، بالإضافة إلى وديات بين المنتخبات أبرزها ألمانيا ضد أوكرانيا، والمغرب ضد الرأس الأخضر، كما تتواصل منافسات دورة تولون الدولية ويلتقي خلالها المكسيك أمام أستراليا، والبحر المتوسط أمام قطر.

جدول مباريات اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

درع الاتحاد الأردني – الجولة 5

الفيصلي ضد سحاب – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Jordan Sport

وديات منتخبات

ألمانيا ضد أوكرانيا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

المغرب ضد الرأس الأخضر – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: المغربية الرياضية

دورة تولون الدولية – الجولة 3

المكسيك ضد أستراليا – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD

البحر المتوسط ضد قطر – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD