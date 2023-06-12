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جدول مباريات اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 12 حزيران / يونيو 2023 - 07:03
جدول مباريات اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواجهات واللقاءات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تهدأ وتيرة المنافسة في مباريات اليوم، حيث تلعب عدة لقاءات في مسابقات مختلفة أبرزها لقاء الفيصلي وسحاب في درع الاتحاد الأردني، بالإضافة إلى وديات بين المنتخبات أبرزها ألمانيا ضد أوكرانيا، والمغرب ضد الرأس الأخضر، كما تتواصل منافسات دورة تولون الدولية ويلتقي خلالها المكسيك أمام أستراليا، والبحر المتوسط أمام قطر.  

جدول مباريات اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

  • درع الاتحاد الأردني – الجولة 5

الفيصلي ضد سحاب – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Jordan Sport

  • وديات منتخبات

ألمانيا ضد أوكرانيا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
المغرب ضد الرأس الأخضر – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: المغربية الرياضية

  • دورة تولون الدولية – الجولة 3

المكسيك ضد أستراليا – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD
البحر المتوسط ضد قطر – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD

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