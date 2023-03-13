جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل مواجهات اليوم في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها.

تستمر المنافسة خلال مباريات اليوم، حيث تستكمل الجولة 25 في منافسات الدوري الإسباني ويلتقي خلالها جيرونا أمام أتلتيكو مدريد، كما تختتم الجولة 26 في الدوري الإيطالي اليوم وذلك عندما يلتقي إي سي ميلان مع ساليرنيتانا في السان سيرو، وستكون هناك مباراة مرتقبة بين الاتحاد والفيحاء في كأس الملك السعودي.

جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – الجولة 25

جيرونا ضد أتلتيكو مدريد – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

الدوري الإيطالي – الجولة 26

ميلان ضد ساليرنيتانا – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD Premium

كأس الملك السعودي خادم الحرمين الشريفين – ربع النهائي

الفيحاء ضد الاتحاد – الموعد: 5:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

الوحدة ضد الباطن – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

دوري يلو السعودي – الجولة 25

الجبلين ضد القادسية – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2

الشعلة ضد نجران – الموعد: 6:25 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3

العربي ضد العروبة – الموعد: 6:55 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

البطولة العربية للأندية – الدور التمهيدي 2

القوة الجوية ضد الشباب – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 3 HD

الهلال ضد المنامة – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 3 HD