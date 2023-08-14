تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات في الموسم الجديد من الدوريات العالمية والعربية والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 1

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 1

قادش ضد ديبورتيفو ألافيس – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

أتلتيكو مدريد ضد غرناطة – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 1

أبها ضد الهلال – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 1 HD

الرائد ضد الاتحاد – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

الشباب ضد الأخدود – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 1 HD

الاتفاق ضد النصر – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

دوري يلو السعودي – الجولة 1

العروبة ضد الترجي – الموعد: 7:35 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

الجبلين ضد الخلود – الموعد: 7:35 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2

الدوري البرتغالي الممتاز – الجولة 1

موريرنسي ضد بورتو – الموعد: 8:45 ص بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 2 HD

بوافيشتا ضد بنفيكا – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 2 HD