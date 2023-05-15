جدول مباريات اليوم الإثنين 15 مايو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تستمر الإثارة في مباريات اليوم، وذلك من خلال استكمال الجولة 36 في الدوري الإنجليزي ولقاء يجمع بين ليستر سيتي ضد ليفربول على ملعب كينغ باور، فيما يلتقي ريال بيتيس أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني الذي تم حسمه أمس لمصلحة برشلونة بعد فوز ثمين على إسبانيول في ديربي كتالونيا.

جدول مباريات اليوم الإثنين 15 مايو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 36

ليستر سيتي ضد ليفربول – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 34

ريال بيتيس ضد رايو فايكانو – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي – الجولة 35

سامبدوريا ضد إمبولي – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 27

الرائد ضد ضمك – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

الخليج ضد التعاون – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC EXTRA HD 2

الباطن ضد الفيحاء – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC EXTRA HD 1

الفتح ضد العدالة – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

دوري يلو السعودي – الجولة 32

نجران ضد الخلود – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية

جدة ضد الفيصلي – الموعد: 7:25 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية

هجر ضد الجبلين – الموعد: 8:20 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية