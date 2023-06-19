جدول مباريات اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 والقنوات الناقلة نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

تستمر المنافسة في مباريات اليوم، حيث تتواصل المواجهات في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024، ويلتقي خلالها إنجلترا ضد شمال مقدونيا، وفرنسا ضد االيونان، بالإضافة إلى عدة مواجهات ودية أبرزها لقاء الأردن ضد جامايكا، ومباراة قطر ضد نيوزيلندا، إلى جانب مباراة الأرجنتين وإندونيسيا.

جدول مباريات اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تصفيات أمم أوروبا – الجولة 4

إنجلترا ضد شمال مقدونيا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium

فرنسا ضد اليونان – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

تركيا ضد ويلز – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 Premium

كأس آسيا للناشئين – مرحلة المجموعات الجولة الثانية

الصين ضد أستراليا – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

قطر ضد إيران – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

السعودية ضد طاجيكستان – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

وديات منتخبات

جامايكا ضد الأردن – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Jordan Sport HD

إندونيسيا ضد الأرجنتين – الموعد: 3:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الشارقة الرياضية

قطر ضد نيوزيلندا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD