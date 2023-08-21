جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات في الدوريات العالمية والعربية والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 2

كريستال بالاس ضد آرسنال – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 2

ديبورتيفو ألافيس ضد إشبيلية – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

غرناطة ضد رايو فايكانو – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

الدوري الإيطالي – الجولة 1

تورينو ضد كالياري – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

بولونيا ضد ميلان – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

دوري يلو السعودي – الجولة 2

الترجي ضد جدة – الموعد: 6:50 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3

أحد ضد الفيصلي – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

العربي ضد هجر – الموعد: 8:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3