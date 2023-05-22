جدول مباريات اليوم الإثنين 22 مايو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

يستمر الحماس في مباريات اليوم، حيث تستكمل مواجهات الأسبوع 37 في الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال لقاء ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك، ويلتقي روما مع ساليرنيتانا ويوفنتوس مع إمبولي في الجولة 36 من الدوري الإيطالي، إلى جانب مباريات قوية في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة أبرزها لقاء العراق ضد الأوروغواي منتصف هذه الليلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 22 مايو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 37

نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 36

روما ضد ساليرنيتانا – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبوظبي بريميوم 1

إمبولي ضد يوفنتوس – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 28

ضمك ضد أبها – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 1 HD

الفيحاء ضد الرائد – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

الإتفاق ضد الفتح – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 2 HD

الوحدة ضد الخليج – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 1 HD

التعاون ضد الطائي – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

الدوري المصري – الجولة 29

الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدي – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

الداخلية ضد الزمالك – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

كأس العالم للشباب تحت 20 سنة – دور المجموعات

إنجلترا ضد تونس – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium

فرنسا ضد كوريا الجنوبية – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 Premium

الأوروغواي ضد العراق – الموعد: 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium

غامبيا ضد هندوراس – الموعد: 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 Premium