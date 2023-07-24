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جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 24 تمّوز / يوليو 2023 - 07:00
جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

  • وديات أندية

غورثر فورث ضد ليفربول – الموعد: 2:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Al Fajer TV
نابولي ضد سبال – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Al Fajer TV

  • كأس العالم للسيدات – دور المجموعات

ألمانيا ضد المغرب – الموعد: 11:30 ص بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---
البرازيل ضد بنما – الموعد: 2:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

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