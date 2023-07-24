جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

وديات أندية

غورثر فورث ضد ليفربول – الموعد: 2:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Al Fajer TV

نابولي ضد سبال – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Al Fajer TV

كأس العالم للسيدات – دور المجموعات

ألمانيا ضد المغرب – الموعد: 11:30 ص بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

البرازيل ضد بنما – الموعد: 2:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---