جدول مباريات اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

تهدأ وتيرة المنافسة في مباريات اليوم، حيث تستكمل مباريات ربع النهائي في بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة 2023 ويلتقي خلالها السعودية ضد أوزبكستان واليابان ضد أستراليا، كما تلعب مباراة في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية يلتقي فيها سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي.

جدول مباريات اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

كأس آسيا للناشئين – ربع النهائي

اليابان ضد أستراليا – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 9 HD

السعودية ضد أوزبكستان – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 9 HD

كأس الرابطة المصرية – نصف النهائي

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1