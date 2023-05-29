جدول مباريات اليوم الإثنين 29 مايو 2023 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواجهات واللقاءات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تهدأ وتيرة المنافسة في مباريات اليوم، وخاصة بعد انتهاء الموسم في معظم الدوريات العالمية، ولكن تبقى الإثارة حاضرة في دوري يلو السعودي في الأسبوع 34 حينما يلتقي الأهلي مع الحزم على أرضية ملعب الرس، بالإضافة إلى مبارياة الجولة 27 في الدوري المصري وأبرزها لقاء الأهلي مع سيراميكا كليوباترا.

جدول مباريات اليوم الإثنين 29 مايو 2023 والقنوات الناقلة

دوري يلو السعودي – الجولة 34

الحزم ضد الأهلي – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

القادسية ضد العربي – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 4

الأخدود ضد نجران – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3

جدة ضد الساحل – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 1

هجر ضد أحد – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 2

العين ضد الجبلين – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2

العروبة ضد الخلود – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 5

القيصومة ضد الرياض – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

الدوري المصري الممتاز – الجولة 27

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 2

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية - تصفيات التأهل - نهائي

بارنسلي ضد شيفيلد وينزداي – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium