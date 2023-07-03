جدول مباريات اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

تهدأ وتيرة المنافسة في مباريات اليوم، حيث يلتقي منتخب بولندا ضد البرتغال ومالطا ضد إيطاليا في مرحلة المجموعات من بطولة أوروبا تحت 19 سنة، ويلتقي أيضًا في ربع نهائي بطولة كأس مصر البنك الأهلي أمام نظيره بيراميدز هذا المساء على أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي".

جدول مباريات اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

كأس مصر – ربع النهائي

البنك الأهلي ضد بيراميدز – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

بطولة أوروبا تحت 19 سنة – دور المجموعات

بولندا ضد البرتغال – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

مالطا ضد إيطاليا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

درع الاتحاد الأردني – الجولة 8

الجليل ضد معان – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Jordan Sports HD

العقبة ضد الحسين إربد – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Jordan Sports HD