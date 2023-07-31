جدول مباريات اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

البطولة العربية للأندية – دور المجموعات الجولة الثانية

الوحدة ضد شباب بلوزداد – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

الشباب ضد الزمالك – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

الرجاء الرياضي ضد الكويت – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

الاتحاد المنستيري ضد النصر – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

كأس العالم للسيدات – دور المجموعات

كندا ضد أستراليا – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

إيرلندا ضد نيجيريا – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

وديات أندية

أنشيون يونايتد ضد روما – الموعد: 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---