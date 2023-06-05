جدول مباريات اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواجهات واللقاءات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تهدأ وتيرة المنافسة في مباريات اليوم، خاصة مع انتهاء معظم الدوريات للموسم الحالي، ولكن تبقى الإثارة حاضرة في بعضها وبالأخص في لقاء يجمع بين هامبورغ وشتوتجارت لتفادي الهبوط في الدوري الألماني، كما تستكمل المنافسة في الدوري المصري بمواجهة قوية بين الزمالك ونظيره الاتحاد السكندري.

جدول مباريات اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الألماني – تفادي الهبوط

هامبورغ ضد شتوتجارت – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD

الدوري المصري الممتاز – الجولة 30

الزمالك ضد الاتحاد السكندري – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1