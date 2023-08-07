جدول مباريات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

كأس العالم للسيدات – دور الـ16

أستراليا ضد الدنمارك – الموعد: 1:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports

وديات أندية

بايرن ميونخ ضد موناكو – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الشارقة الرياضية

ليفربول ضد دارم شتات – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: LFCTV