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جدول مباريات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 07 آب / أغسطس 2023 - 07:29
جدول مباريات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

  • كأس العالم للسيدات – دور الـ16

أستراليا ضد الدنمارك – الموعد: 1:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports

  • وديات أندية

بايرن ميونخ ضد موناكو – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الشارقة الرياضية
ليفربول ضد دارم شتات – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: LFCTV

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