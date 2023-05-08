جدول مباريات اليوم الإثنين 8 مايو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تهدأ وتيرة المنافسة في مباريات اليوم وخاصة في الدوريات الكبرى، ولكن تبقى الإثارة حاضرة بالطبع في عدد من اللقاءات أبرزها لقاء برايتون ضد إيفرتون في الأسبوع 35 من الدوري الإنجليزي، كما ستتجه الأنظار نحو الدوري السعودي للمحترفين وخاصة عندما يلتقي هذا المساء نادي النصر أمام الخليج على ملعب "الأول بارك".

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 مايو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 35

فولهام ضد ليستر سيتي – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

برايتون ضد إيفرتون – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

نوتينغهام فورست ضد ساوثهامبتون – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 34

إمبولي ضد ساليرنيتانا – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 2

أودينيزي ضد سامبدوريا – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

ساسولو ضد بولونيا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 26

العدالة ضد الوحدة – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 1

النصر ضد الخليج – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Sports HD 1

الاتحاد ضد أبها – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Sports HD 1

دوري يلو السعودي – الجولة 31

أحد ضد الرياض - الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

الجبلين ضد الشعلة - الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2

العروبة ضد هجر - الموعد: 7:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3

البطولة العربية للأندية – الدور الثاني

الهلال ضد النادي الصفاقسي – الموعد: 3:00 ص بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي آسيا 1