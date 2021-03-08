جدول مباريات اليوم الاثنين 8 مارس والقنوات الناقلة

تشهد مباريات اليوم عدة لقاءات قوية ومهمة في البطولات الأوروبية، نستعرضها فيما يلي مع القنوات الناقلة.

ففي الدوري الإيطالي، يستقبل إنتر ميلان المتصدر غريمه أتالانتا خامس الترتيب في مواجهة حاسمة قد تحدد مصير فريق المدرب أنتونيو كونتي.

وفي إنجلترا، تحمل مباراة تشيلسي وضيفه إيفرتون الكثير من الأهمية في ظل تنافس الفريقين على المقعد الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

كما يتطلع ويست هام يونايتد سابع الترتيب إلى العودة للمنافسة على المقعد الرابع المؤهل للتشامبيونز ليغ عندما يستضيف ليدز يونايتد الحادي عشر.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 مارس (8-3-2021):

المرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - إيفرتون 21:00 السعودية beIN Sports Premium 1,2 ويست هام يونايتد - ليدز يونايتد 23:00 السعودية beIN Sports Premium 1,2

المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني المباراة الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - ديبورتيفو آلافيس 23:00 السعودية beIN Sports 1