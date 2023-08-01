جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة
كأس الدوريات – الدور الـ32
إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي – الموعد: 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Apple TV
كأس العالم للسيدات – دور المجموعات
الصين ضد إنجلترا – الموعد: 02:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---
هاتي ضد الدنمارك – الموعد: 02:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---
وديات أندية
باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD
سيلتك ضد أتلتيك بيلباو – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---
أنشيون يونايتد ضد روما – الموعد: 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---