جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

كأس الدوريات – الدور الـ32

إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي – الموعد: 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Apple TV

كأس العالم للسيدات – دور المجموعات

الصين ضد إنجلترا – الموعد: 02:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

هاتي ضد الدنمارك – الموعد: 02:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

وديات أندية

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD

سيلتك ضد أتلتيك بيلباو – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

أنشيون يونايتد ضد روما – الموعد: 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---