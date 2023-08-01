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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 01 آب / أغسطس 2023 - 07:09
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

  • كأس الدوريات – الدور الـ32

إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي – الموعد: 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Apple TV

  • كأس العالم للسيدات – دور المجموعات

الصين ضد إنجلترا – الموعد: 02:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---
هاتي ضد الدنمارك – الموعد: 02:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

  • وديات أندية

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD 
سيلتك ضد أتلتيك بيلباو – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---
أنشيون يونايتد ضد روما – الموعد: 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

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