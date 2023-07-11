جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

تشتد المنافسة في مباريات اليوم، حيث يلتقي الجزائر الأولمبي ضد السعودية الأولمبي في نصف نهائي دورة الألعاب العربية 2023، كما يلعب في نفس الدور سوريا الأولمبي أمام السودان الأولمبي، وتستمر أيضًا المنافسة في الدوري المصري الممتاز بلقاء في الجولة 33 يجمع بين سموحة ونظيره إنبي هذا المساء.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري المصري الممتاز – الجولة 33

سموحة ضد إنبي – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

دورة الألعاب العربية – نصف النهائي

الجزائر ضد السعودية – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Algerie HD 6 TV

سوريا ضد السودان – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Algerie HD 6 TV

درع الاتحاد الأردني - الجولة 10

السلط ضد الجليل – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

العقبة ضد الوحدات – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية