جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواجهات واللقاءات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تتواصل المنافسة في مباريات اليوم، حيث تلتقي المنتخبات في فترة التوقف الدولي بعد انتهاء معظم الدوريات العالمية، وتلعب عدة مباريات وبطولات ودية، أبرزها لقاء ودي يجمع إسبانيا ضد المكسيك، كما تستكمل المباريات في دور تولون الدولية في فرنسا، ويلتقي فيها اليوم بنما ضد المغرب، واليابان ضد ساحل العاج.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

وديات منتخبات

إيرلندا ضد الغابون – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD

إسبانيا ضد المكسيك – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD

دورة تولون الدولية – الجولة 3

اليابان ضد ساحل العاج – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD

بنما ضد المغرب – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD