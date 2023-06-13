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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 13 حزيران / يونيو 2023 - 06:57
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواجهات واللقاءات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تتواصل المنافسة في مباريات اليوم، حيث تلتقي المنتخبات في فترة التوقف الدولي بعد انتهاء معظم الدوريات العالمية، وتلعب عدة مباريات وبطولات ودية، أبرزها لقاء ودي يجمع إسبانيا ضد المكسيك، كما تستكمل المباريات في دور تولون الدولية في فرنسا، ويلتقي فيها اليوم بنما ضد المغرب، واليابان ضد ساحل العاج.  

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

  • وديات منتخبات

إيرلندا ضد الغابون – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 
إسبانيا ضد المكسيك – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD

  • دورة تولون الدولية – الجولة 3

اليابان ضد ساحل العاج – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD
بنما ضد المغرب – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD

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