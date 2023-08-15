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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 15 آب / أغسطس 2023 - 07:14
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات في الموسم الجديد من الدوريات العالمية والعربية والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

  • دوري يلو السعودي – الجولة 1

الفيصلي ضد الجندل – الموعد: 7:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2
النجمة ضد القيصومة – الموعد: 7:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3
القادسية ضد العدالة – الموعد: 8:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

  • دوري أبطال آسيا – الجولة التأهيلية

شباب الأهلي دبي ضد الوحدات – الموعد: 6:35 ص بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي آسيا 1

  • كأس العالم للسيدات – نصف النهائي

إسبانيا ضد السويد – الموعد: 11:00 ص بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

  • كأس الدوريات – نصف النهائي

فيلادلفيا يونيون ضد إنتر ميامي – الموعد: 2:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Apple TV

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