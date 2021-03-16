جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 مارس والقنوات الناقلة

فيما يلي مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 في بطولات دوري أبطال أوروبا وإفريقيا وغيرها، والقنوات الناقلة.

ففي إياب دور الـ 16 من التشامبيونز ليغ، يستضيف ريال مدريد غريمه أتالانتا في مواجهة مرتقبة بعدما انتهى لقاء الذهاب بينهما بفوز الملكي بهدفٍ نظيف.

وفي بودابست، يلتقي مانشستر سيتي مع بوروسيا مونشنغلادباخ، علماً بأن الفريق الإنجليزي حقق الفوز ذهاباً بنتيجة 2-0.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 مارس (16-3-2021):

إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - أتالانتا 23:00 السعودية beIN Sports Premium 1 مانشستر سيتي - بوروسيا مونشنغلادباخ 23:00 السعودية beIN Sports Premium 2

دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة فيتا كلوب - الأهلي 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 الزمالك - الترجي 22:00 السعودية beIN Sports HD 4