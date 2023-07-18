جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

تهدأ وتيرة المنافسة في مباريات اليوم، ولكن تبقى الإثارة حاضرة في الساحرة المستديرة من خلال بعض المباريات الودية والتحضيرية بين الأندية، أبرزها لقاء توتنهام هوتسبر أمام وست هام يونايتد، ولقاء آخر أيضًا يجمع بين أياكس أمستردام وشاختار دونيتسك، كما يلتقي فالنسيا ضد نوتنغهام فورست، وإشبيلية ضد سبتة، ونيوكاسل يونايتد ضد جلاسكو رينجرز.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

وديات أندية

توتنهام هوتسبر ضد وست هام يونايتد – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

أياكس أمستردام ضد شاختار دونيتسك – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

فالنسيا ضد نوتينغهام فورست – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

إشبيلية ضد سبتة – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

نيوكاسل يونايتد ضد جلاسكو رينجرز – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---