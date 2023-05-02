جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف المنافسات والبطولات والقنوات الناقلة لها.

تتواصل الإثارة في مباريات اليوم، فمن المقرر أن يلتقي برشلونة مع أوساسونا في الجولة 33 من منافسات الدوري الإسباني، إلى جانب مباراة أخرى مرتقبة في نفس الجولة تجمع بين ريال مدريد وريال سوسيداد، وتعود الإثارة مجددًا في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تلعب الجولة 25 وتقام خلالها 4 مباريات.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 34

أرسنال ضد تشيلسي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

الدوري الإسباني – الجولة 33

برشلونة ضد أوساسونا – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

ريال سوسيداد ضد ريال مدريد – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

دوري يلو السعودي – الجولة 30

القادسية ضد الخلود – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2

الرياض ضد الساحل – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 25

أبها ضد العدالة – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 1

الرائد ضد الباطن – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Sports HD 1

الخليج ضد الإتفاق – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Sports HD 1

الطائي ضد الفيحاء – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 1