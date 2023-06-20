جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 والقنوات الناقلة نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

تشتعل المنافسة في مباريات اليوم، وخاصة خلال نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة الذي يجمع بين العراقي الأولمبي ونظيره الإيراني هذا المساء على ملعب "المدينة الدولي"، كما تلعب عدة لقاءات في تصفيات يورو 2024 أبرزها لقاء البرتغال ضد آيسلندا، إلى جانب تصفيات أمم أفريقيا ويلتقي خلالها السودان مع نظيره منتخب موريتانيا.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تصفيات أمم أوروبا – الجولة 4

آيسلندا ضد البرتغال – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

إستونيا ضد بلجيكا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

النمسا ضد السويد – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports XTRA 1

مولدوفا ضد بولندا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports EN2

النرويج ضد قبرص – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

تصفيات أمم أفريقيا – الجولة 5

السودان ضد موريتانيا – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 4 HD

بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة – النهائي

إيران ضد العراق – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1

كأس آسيا للناشئين – دور المجموعات الجولة 2

فيتنام ضد اليابان – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 9 HD

أوزبكستان ضد الهند – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 10 HD

وديات منتخبات

الصين ضد فلسطين – الموعد: 2:35 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Palestine TV Youth & Sports

ألمانيا ضد كولومبيا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

البرازيل ضد السنغال – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الشارقة الرياضية 1

الجزائر ضد تونس – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الجزائرية 6