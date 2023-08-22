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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 22 آب / أغسطس 2023 - 07:12
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات في الدوريات العالمية والعربية والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

  • دوري أبطال آسيا – الملحق

الوكرة ضد نافباخور – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD
تركتور سازي تبريز ضد الشارقة – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الشارقة الرياضية
النصر ضد شباب الأهلي دبي – الموعد: 8:20 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD
العربي ضد أجمك – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD

  • دوري يلو السعودي – الجولة 2

العين ضد البكيرية – الموعد: 4:10 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1
الصفا ضد الباطن – الموعد: 6:50 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1
القيصومة ضد الجبلين – الموعد: 7:05 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3

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