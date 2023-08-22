جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات في الدوريات العالمية والعربية والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

دوري أبطال آسيا – الملحق

الوكرة ضد نافباخور – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD

تركتور سازي تبريز ضد الشارقة – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الشارقة الرياضية

النصر ضد شباب الأهلي دبي – الموعد: 8:20 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

العربي ضد أجمك – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD

دوري يلو السعودي – الجولة 2

العين ضد البكيرية – الموعد: 4:10 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

الصفا ضد الباطن – الموعد: 6:50 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

القيصومة ضد الجبلين – الموعد: 7:05 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3