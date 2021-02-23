جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 فبراير والقنوات الناقلة

نستعرض فيما يلي أهم مباريات اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 في دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال إفريقيا والدوري الإنجليزي، بالإضافة للقنوات الناقلة.

ففي أبرز مباريات اليوم، يحل بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا والعالم ضيفاً على لاتسيو الإيطالي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، فيما يلاقي تشيلسي الإنجليزي مستضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني.

أما في دوري أبطال إفريقيا، يستضيف سيمبا التنزاني غريمه الأهلي المصري، ويستضيف تونغيث السنغالي فريق الزمالك المصري، ويلاقي المريخ السوداني ضيفه فيتا كلوب الكونغولي، ويخوض الرجاء المغربي مواجهة مرتقبة أمام مستضيفه بيترو الأنغولي.

وفي مواجهة عربية، يحل الترجي التونسي ضيفاً على مولودية الجزائر الجزائري.

وفي مباريات اليوم من الدوري الإنجليزي، يلتقي ليدز يونايتد بضيفه ساوثهامبتون في لقاء مؤجل من المرحلة الـ 18.

فيما يلي جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 والقنوات الناقلة:

دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا المباراة التوقيت القناة الناقلة لاتسيو - بايرن ميونيخ 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 أتلتيكو مدريد - تشيلسي 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي - مؤجل من المرحلة الـ 18 المباراة الموعد القناة الناقلة ليدز - ساوثهامبتون 21:00 السعودية beIN Sports HD 2