جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

كأس الدوريات – مرحلة المجموعات

إنتر ميامي ضد أتلانتا يونايتد – الموعد: 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Apple TV

كأس العالم للسيدات – دور المجموعات

سويسرا ضد النرويج – الموعد: 11:00 ص بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

وديات أندية

باريس سان جيرمان ضد النصر – الموعد: 1:20 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD

سبورتينج لشبونة ضد ريال سوسيداد – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

الفتح ضد بافوس – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD