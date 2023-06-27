جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

ستكون الإثارة حاضرة في مباريات اليوم، حيث تلعب مباريات الدور التمهيدي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتستكمل مباريات مرحلة المجموعات في بطولة أوروبا تحت 21 سنة ويلتقي خلالها البرتغال ضد بلجيكا، وإسبانيا ضد أوكرانيا، كما تستمر المنافسة في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة ويترقب الجميع مواجهة قوية تجمع بين المغرب الأولمبي ونظيره الغاني.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري المصري الممتاز – الجولة 32

الزمالك ضد غزل المحلة – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

بطولة أوروبا تحت 21 سنة – دور المجموعات

هولندا ضد جورجيا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

البرتغال ضد بلجيكا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium

كرواتيا ضد رومانيا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium

إسبانيا ضد أوكرانيا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة الأولمبي – دور المجموعات الجولة 2

الكونغو ضد غينيا – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 4

المغرب ضد غانا – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 4

بطولة اتحاد جنوب آسيا – دور المجموعات الجولة 3

الهند ضد الكويت – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكويت الرياضية